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При стрельбе в Калифорнии погибли шесть человек
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При стрельбе в Калифорнии погибли шесть человек
Общество, 09:35
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При стрельбе в Калифорнии погибли шесть человек

При стрельбе в американском городе Бексфилде в Калифорнии погибли шесть человек, заявил шериф округа Донни Янгблад. Об этом сообщает CNN.

По данным полиции, подозреваемый вместе с женой пришел в транспортную компанию, где у него возник конфликт с мужчиной. Муж застрелил своего оппонента, а потом убил и свою жену. После этого на место происшествия приехал еще один мужчина, которого стрелок также убил. Затем нападавший решил скрыться в одном из жилых домов, где застрелил еще двоих, и, наконец, угнал машину, в которой находились женщина с ребенком. Им удалось сбежать. Стрелок поехал по шоссе, и, когда его остановил полицейский, покончил с собой.

Мотивы стрельбы пока неизвестны. Полиция допрашивает свидетелей случившегося.

Днем ранее при стрельбе в Лас-Вегасе, штат Невада, погиб один человек. Инцидент произошел на территории средней школы, рядом с бейсбольным полем. Жертвой стрельбы стал 18-летний молодой человек.

Теги: стрельба , Калифорния , жертвы
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