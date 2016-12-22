Четыре человека пострадали при стрельбе в здании суда в США
Общество, 03:58
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Четыре человека пострадали при стрельбе в здании суда в США
Мужчина ворвался в здание суда в американском городе Мэйсонтаун, штат Пенсильвания, и открыл огонь из пистолета, в результате чего ранения получили четыре человека, сообщает CNN со ссылкой на полицию.
По данным телеканала, среди пострадавших оказались двое мужчин и женщина, а также полицейский, который ответным огнем ликвидировал злоумышленника.
По словам лейтенанта полиции Стива Доулина, все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, их жизням ничего не угрожает.
CNN отмечает, что устроивший стрельбу мужчина проходил ответчиком по одному из дел, которое должен был рассматривать суд. Прокурор округа Файетт Ричард Боуэр заявил, что стрелявший проходил по делу, связанному с домашним насилием, нападением и террористическими угрозами.