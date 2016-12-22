Запасы золота в резервах России выросли до 2 тыс. т

Запасы монетарного золота в международных резервах России, по данным на 1 сентября, составили 64,3 млн тройских унций (почти 2 тыс. т). Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Общую стоимость своих золотых запасов в сентябре ЦБ оценивает в $77,26 млрд, в августе эта цифра составляла $77,41 млрд. При этом в августе запасы золота составляли 63,3 млн тройских унций (более 1970 т). Тогда же стало известно, что Банк России в июле увеличил объемы закупок золота до 840 тыс. тройских унций (26,1 тыс. т).

Как отмечали аналитики Bloomberg, российские власти весной 2018 года сократили вложения в госдолг США и избавились от большей части американских казначейских облигаций. По мнению экспертов, часть вырученных от продажи средств ушла на приобретение золота. По словам редактора издания Strategic Intelligence Джима Рикардса, таким образом Москва сможет защититься от санкций и заморозки долларовых активов.