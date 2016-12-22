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Глава Роснедр рассказал о вариантах поддержки золотодобытчиков
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Глава Роснедр рассказал о вариантах поддержки золотодобытчиков
Экономика, 05:53
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Глава Роснедр рассказал о вариантах поддержки золотодобытчиков
Российским золотодобытчикам будет оказана поддержка в целях стимулирования геологоразведочных работ, рассказал глава ведомства Евгений Киселев. В числе вариантов помощи — создание специального венчурного фонда
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Роснедра изучают два варианта поддержки российских золотодобытчиков, рассказал в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) глава ведомства Евгений Киселев, передает корреспондент РБК.

«Я не думаю, что будут вычеты по налогу на добычу полезных ископаемых для стимула геологоразведки твердых полезных ископаемых, в том числе на золото, но мы рассматривали коэффициенты до 3,5 по налоговым вычетам из прибыли на эти цели, в том числе для разработки золоторудных месторождений в ключевых регионах Забайкалье, Бурятия, Иркутская область, это мы обсуждали с полпредом Дальнего Востока Юрием Трутневым», — сообщил Киселев.

«Вторая возможность поддержки — создание венчурного фонда для таких проектов», — добавил он. По словам Киселева, в октябре он будет готов провести в Роснедрах встречу с горнорудными компаниями по вопросу стимулирования геологоразведочных работ.

Глава Polymetal — РБК: «Созданный в СССР задел заканчивается»
Бизнес

В июле Виталий Несис, гендиректор компании Polymetal, второго по величине производителя золота в России, указал на завершение «советского задела» в геологоразведке. «До настоящего времени задел, созданный в Советском Союзе, позволял либо вообще не заниматься геологоразведкой, а просто покупать близкие к готовности объекты, либо бурить в непосредственной близости от известных месторождений. И теперь эта эпоха заканчивается, особенно в золоте», — заявлял он. При этом Несис указал, что российские компании только начинают работать в сфере геологоразведки, в то время как их западные конкуренты работают над поиском новых месторождений в России уже порядка десяти лет.

В августе стало известно о письме губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина президенту Владимиру Путину, в котором глава региона сообщил о снижении добычи золота на Чукотке. К сокращению объемов производства привело почти полное исчерпание двух наиболее богатых месторождений рудного золота на полуострове — Купола и Двойного. В связи с этим Копин попросил увеличить госфинансирование геологоразведочных работ в регионе.

Авторы: Людмила Подобедова, Георгий Тадтаев.
Теги: геологоразведка
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