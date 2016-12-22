Сбербанк стал главным кредитором Шереметьево после выкупа кредита у ВЭБа

Сбербанк завершил сделку о приобретении у Внешэкономбанка (ВЭБ) кредитов АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) на сумму $537 млн, говорится в поступившем в РБК сообщении Сбербанка.

После заключения сделки Сбербанк стал крупнейшим кредитором МАШ.

ВЭБ выдал кредиты для строительства терминала D в Шереметьево, взяв на себя основные риски строительства и запуска проекта, отметил первый зампред правления ВЭБа Николай Цехомский. По его словам, строительство терминала стало знаковым для развития МАШ и авиакомпании «Аэрофлот», одним из ключевых партнеров которой является банк.

В Сбербанке добавили, что достигли договоренностей, которые снизят расходы по обслуживанию кредита Шереметьево. «Реализация данной сделки позволила АО «МАШ» снизить эффективную процентную ставку и увеличить дюрацию кредитного портфеля», — рассказал замгендиректора МАШ по экономике и финансам Александр Олейник. Он подчеркнул, что освободившиеся таким образом средства направят на реализацию инвестиционной программы компании.

Об интересе Сбербанка к кредиту для Шереметьево рассказал в начале августа глава ВЭБа Игорь Шувалов. Он подчеркнул, что банк выдал средства в условиях «высокого риска», а после открытия терминала ВЭБ выполнил свою функцию в качестве института развития.

Терминал D в Шереметьево открыли в 2009 году, в 2012 году этот актив перешел к АО «Международный аэропорт Шереметьево». В январе «Коммерсантъ» писал, что долг МАШ перешел к ОАО «Терминал» и был реструктуризирован по договоренности с ВЭБом.