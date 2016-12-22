Шувалов рассказал об интересе Cбербанка к кредиту ВЭБа для Шереметьево

В Сбербанке высказали свою заинтересованность в кредите Внешэкономбанка (ВЭБ), который был выдан на строительство терминала D в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил глава ВЭБ Игорь Шувалов по итогам заседания наблюдательного совета, передает ТАСС.



По его словам, в ходе набсовета его члены обсуждали вопросу переступки прав требования по кредиту, который был предоставлен аэропорту. Шувалов отметил, что денежные средства были выданы в условиях «высокого риска», и его взял на себя Внешэкономбанк. Он отметил, что на данный момент терминал D работает и является «действующим хорошим объектом». «Им заинтересовался Сбербанк и хочет приобрести этот кредит у Внешэкономбанка», — пояснил Шувалов.



Во Внешэкономбанке считают, что свою функцию, как институт развития, он выполнил «в полном объеме». Однако, ему «жаль», что кредитная организация теряет процентный доход от Шереметьево, рассказал глава ВЭБ. Он подчеркнул, что, несмотря на это, кредитному учреждению, которое он возглавляет, нужно выйти из этого проекта и направить средства на другой, который «необходимо» поддержать за счет института развития.

Открытие терминала D состоялось 2 апреля 2012 года. В январе газета «Коммерсантъ» сообщала , что долг АО «Международный аэропорт Шереметьево» перешел к ОАО «Терминал», которое было присоединено к компании в 2012 году, а долг за терминал был реструктуризован по договоренности с Внешэкономбанке. Кредиторами были ВЭБ и ВТБ. Издание отмечает, что речь идет о реструктуризации долга в размере в $533 млн. В Шереметьево отметили, что аэропорт не взял на себя новых обязательств, потому что он «надежный заемщик и долгосрочный партнер банка».