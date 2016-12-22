Госдума во втором чтении поддержала штрафы за увольнение предпенсионеров

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Документ предполагает введение штрафов до 200 тыс. руб. (или в размере зарплаты за период до 18 месяцев), а также обязательных работ на срок до 360 часов. За проголосовали 346 депутатов. Редакция первого чтения сохранилась, так как три поправки ко второму чтению были отклонены.

«Мы исходим из того, что эта норма, скорее всего, будет превентивной и будет психологически воздействовать на тех, кто при принятии решения начнет думать о том, как без серьезных на то оснований уволить работника предпенсионного возраста или не взять его на работу», — приводятся слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Предпенсионным возрастом предлагается считать пятилетний период, который предшествует официальному выходу сотрудника на пенсию.

В первом чтении Госдума приняла законопроект 13 сентября.

Такие поправки в Уголовный кодекс в сентябре предложил внести президент России Владимир Путин. Бизнес раскритиковал законопроект и представил свои предложения по стимулированию сохранения на работе сотрудников предпенсионного возраста.

Так, общероссийская общественная организация «Деловая Россия» предложила Кремлю освобождать работодателей от страховых взносов за пенсионеров, стимулировать их проводить программы переобучения работников старшего возраста и засчитывать часть затрат на Добровольное медицинское страхование (ДМС) в обязательства по взносам в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» предложила снизить пенсионные взносы и для сотрудников предпенсионного возраста с 22 до 10%. А Российский союз промышленников и предпринимателей предлагал снизить взносы на пенсии в полтора-два раза для сотрудников старших возрастов.

Законопроект о повышении пенсионного возраста был принят Госдумой в первом чтении в июле. Изначально предлагалось повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет и до 65 лет у мужчин, однако в августе Путин предложил смягчить реформу.