Госдума поддержала законопроект о штрафах за увольнение предпенсионеров

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за необоснованное увольнение предпенсионеров. Предпенсионный возраст — период до пяти лет до выхода на пенсию

Депутаты проголосовали за законопроект об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. Об этом говорится в Системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Такие поправки в Уголовный кодекс в сентябре предложил внести президент Владимир Путин. Предполагается, что за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение предпенсионеров нарушитель будет оштрафован на сумму до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, или отправлен на обязательные работы на срок до 360 часов.

Под предпенсионным возрастам в законопроекте предлагается понимать возрастной период продолжительностью «до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством». В УК РФ в случае окончательного принятия документа будет добавлена статья 144.

Из-за изменения пенсионного возраста в России «возникает опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста», говорится в пояснительной записке. Предложенные меры защитят пенсионеров и помогут им добиться «искоренения стереотипов и предвзятого отношения», заявляли в Минтруде.

Законопроект о повышении пенсионного возраста был принят Госдумой в первом чтении в июле 2018 года. Изначально предлагалось повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет у мужчин, однако в августе Путин предложил смягчить реформу и увеличить возраста выхода на пенсию для женщин на пять лет, а не на восемь.