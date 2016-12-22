В ФНС заявили о росте налоговых поступлений в бюджет на 21,5%

С января по август 2018 года в консолидированный бюджет России поступило 13,6 трлн руб. налогов, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на совместной коллегии ведомства и Федеральной таможенной службы, передает «Интерфакс».
Он отметил, что с начала года в консолидированный бюджет поступило на 2,4 трлн руб., или на 21,5% налогов больше, чем за аналогичный период 2017 года.
В то же время глава ФНС подчеркнул, что поступления в федеральный бюджет выросли на 28,7% (на 1,7 трлн руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В 2018 году эта сумма составила 7,5 трлн руб.
В июле Мишустин сообщил, что в текущем году доходы консолидированного бюджета России от налогов выросли на 16,5% (9,8 трлн руб.) по сравнению с 2017 годом, а в федеральный бюджет поступило на 22% (5,5 трлн руб.) больше налоговых отчислений.