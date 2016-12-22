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Эксперты назвали регионы с самой эффективной налоговой политикой
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Эксперты назвали регионы с самой эффективной налоговой политикой
Экономика, 00:00
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Эксперты назвали регионы с самой эффективной налоговой политикой
Москва, ХМАО и Башкирия стали регионами с самой эффективной налоговой политикой, следует из рейтинга PwC. Последние места заняли Северная Осетия и Смоленская область

Самыми эффективными российскими регионами с точки зрения налоговой политики по итогам 2017 года стали Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Башкирия, следует из рейтинга PricewaterhouseCoopers, с которым ознакомился РБК. Худшие показатели — в Северной Осетии, Смоленской и Астраханской областях.

Как оценивают регионы

PwC оценивает налоговый потенциал российских регионов по семи показателям. В рейтинге анализируется, ввели ли в регионе расчет налога на имущество организаций и налога на имущество физлиц от кадастровой стоимости, насколько развита патентная система налогообложения. Кроме того, эксперты учитывали стоимость патента для мигрантов, ставку по транспортному налогу, налоговую задолженность.

Больший балл присуждается регионам, которые живут по средствам и учитывают обеспеченность бюджета при предоставлении налоговых льгот. «Налоговые льготы должны предоставляться за счет собственных средств, а не за счет дотаций или госдолга», — отмечают эксперты PwC.

Москва и ХМАО лидируют в рейтинге третий год подряд, однако Башкирия вышла в тройку самых эффективных субъектов впервые. Это единственный дотационный регион в числе лидеров. Доля дотаций в бюджете республики, по оценкам местных властей, составляет 8,3% его собственных доходов. «Башкирия крайне аккуратно относится к раздаче налоговых льгот и преференций», — пояснил РБК партнер PwC Кирилл Никитин. Лидеры рейтинга, по его словам, первыми и в максимально полном объеме воспользовались возможностями для роста налоговых поступлений.

Пять лидирующих регионов — Москва, ХМАО, Башкирия, Сахалинская и Новосибирская области — с 2015 года, как только стало возможным, начали рассчитывать налог на имущество организаций и физлиц по кадастровой стоимости недвижимости и установили высокий транспортный налог для мощных легковых автомобилей, обеспечив рост налоговой базы, объясняют в PwC.

«Те регионы, которые, по мнению некоторых экспертов, излишне хорошо себя чувствуют в плане бюджетной обеспеченности, не благодаря собственным заслугам, а потому, что им «повезло», на самом деле проводят активную налоговую политику и давно пользуются ее инструментами, которые другие предпочли не замечать, фокусируясь на получении дотаций», — указал Никитин.

Как отмечают авторы исследования, Москва, ХМАО и Сахалинская область предоставляют налоговые льготы за счет собственных средств, а не дотаций. Во всех регионах-лидерах, кроме ХМАО, снизилась налоговая задолженность. Серьезно снизили налоговую задолженность, до уровня не более 5% от налоговых доходов, Вологодская область, Республика Коми, Архангельская область, Ульяновская область и Татарстан.

Эксперты анализировали данные на конец 2017 года, поэтому последние успехи отдельных субъектов будут отражены в рейтинге следующего года. В частности, как пояснил Кирилл Никитин, по оценкам PwC, «Пермский край в следующем году может оказаться значительно выше в рейтинге, так как теперь точечно подходит к льготам по налогу на прибыль, работает по ряду других направлений, задолженности, имущественным налогам».

Вологодская область выбилась в десятку лидеров, поднявшись с 28-й строчки на 6-е место в рейтинге. Как следует из доклада, успех Вологодской области принесли пересмотр налоговых льгот, развитие патентной системы налогообложения и работа с налоговой задолженностью. Негативную динамику показал Крым — за год он упал с 63-го на 78-е место.

Слабо используют налоговые полномочия власти Северной Осетии, Смоленской и Астраханской областей, Красноярского края и Дагестана, указывается в докладе. В Дагестане, Северной Осетии и Смоленской области налоговая задолженность выросла, превысив 20% налоговых доходов.

Нет стимулов

У регионов, которые получают дотации, нет стимулов для работы с налоговой базой, полагают эксперты PwС. Минфин предъявляет намного более жесткие требования к налоговой политике высокодотационных регионов, возразил в беседе с РБК ведущий научный сотрудник Центра развития ВШЭ Андрей Чернявский. С 2017 года регионы, получающие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, должны заключать соглашения с Минфином и пересматривать или отменять неэффективные налоговые льготы. Регионам, не выполнившим условия, дают меньше дотаций.

«Федеральный центр подталкивает регионы в направлении отказа от налоговых льгот. Они должны доказывать их эффективность, что достаточно сложно. Поэтому многие предпочитают от этих льгот отказываться. Речь идет прежде всего о налоге на прибыль, по которому налоговым кодексом предусмотрены существенные льготы, но их могут позволить себе только регионы-доноры», — отметил Чернявский. По мнению эксперта, рейтинг PwC не учитывает проблемы, с которыми сталкиваются регионы. «Если в одних происходит пересмотр налоговой политики, а в других нет, нужно смотреть, почему власти субъектов не хотят увеличивать налоги», — пояснил Чернявский.

Помогли с кредитами

С 2018 года Минфин запустил программу реструктуризации бюджетных кредитов регионам (выдаются из федерального бюджета под символические 0,1% годовых), которая позволила сократить уровень госдолга в российских субъектах, увеличившийся на фоне санкций, падения цен на нефть и выполнения майских указов по росту зарплат бюджетников. Программа, на которую из бюджета выделяли 55 млрд руб., рассчитана на семь лет. В 2018–2019 годах регионам нужно будет выплачивать только 5% общей суммы задолженности перед федеральным бюджетом, но на них налагаются ограничения по дефициту и расходам бюджета.

По данным Минфина, число регионов с профицитом бюджета выросло на 40% в 2017 году и достигло 45. Число регионов с дефицитом бюджета уменьшилось до 40 против 58 годом ранее и 76 в 2015 году. Сводный дефицит региональных бюджетов по итогам 2017 года составил 15,5 млрд руб., а дефицит консолидированных бюджетов регионов (с учетом бюджетов муниципалитетов) — 51,9 млрд руб.

Автор: Ольга Агеева.
Теги: регионы России , Налоги , PwC
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