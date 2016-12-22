ФНС отчиталась об увеличении поступления налогов в бюджет

Поступления в консолидированный бюджет России выросли на 16,5% по сравнению с 2017 годом и составили 9,8 трлн руб., а в федеральный — на 22% (5,5 трлн руб.), сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, выступая в Госдуме. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента. Мишустин отметил, что эта информация основана на предварительных данных за период с января по июнь 2018 года.

«Тенденция роста налоговых поступлений продолжилась», — отметил он.

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении базовой ставки НДС до 20% и снижении совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до 30%. При этом тариф страховых взносов в Пенсионный фонд вырастет до 22%. Первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов заявил, что повышение НДС увеличит доходы федерального бюджета более чем на 600 млрд руб. в год. Госдума 3 июля одобрила в первом чтении поправки к законопроекту о повышении НДС.