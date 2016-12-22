Порошенко заявил о планах разработать и закупить высокоточные ракеты

Украина начнет в 2018 году разработку и закупку высокоточного ракетного вооружения, бронетанковой техники и артиллерийских систем, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе послания Верховной раде. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».

«Мы уже с этого года планируем активную разработку, подготовку производства и закупки современного высокоточного ракетного вооружения, систем артиллерии, бронетанковой техники, других высокоточных средств поражения», — сказал президент.

Порошенко также сказал, что для укрепления обороноспособности страны необходимы «нестандартные выходы» и «прорывные системные решения» в сфере обороны с тем, чтобы Украина смогла отвечать в том числе и на новые вызовы в области «информационного и киберпространства».

Накануне Порошенко сообщил об успешных испытаниях реактивных снарядов РС-80 «Оскол», которые способны развивать сверхзвуковую скорость полета. По словам президента, такие ракеты можно запускать как с земли, так и с воздуха.

Украина в 2019 году потратит на военные расходы порядка 5% ВВП, или более $7 млрд, сообщил в конце августа глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Он отмечал, что украинские вооруженные силы также нуждаются в усилении средств ПВО.