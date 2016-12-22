Порошенко показал видео испытаний сверхзвуковых снарядов «Оскол»

Президент Украины подчеркнул, что снаряды имеют сверхзвуковую скорость и спроектированы для вооружения вертолетов, самолетов, а также наземных платформ

Фото: Укроборонпром

На Украине успешно прошел очередной этап испытаний реактивных снарядов РС-80 «Оскол» калибра 80 мм. Об этом на своей странице сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Эти снаряды могут поражать, в частности, бронетехнику и укрепления противника, имеют сверхзвуковую скорость полета и спроектированы для вооружения вертолетов, самолетов, а также наземных платформ», — написал украинский лидер. Он добавил, что ракеты были испытаны на всех режимах полета и при различных погодных условиях на фронтовом бомбардировщике Су-24М и «полностью подтвердили свое соответствие заявленным характеристикам».

Президент Украины также опубликовал видео испытаний. На кадрах видно, как вооруженный снарядами «Оскол» бомбардировщик взлетает в небо, через какое-то время выпускает снаряды, а затем возвращается на землю.

Видео: Укроборонпром / Петр Порошенко / Facebook

«Сейчас РС-80 уже прошли испытания с наземных платформ, вертолетов и самолетов, по результатам которых было признано их соответствие основным тактико-техническим характеристикам. Таким образом, проведение государственных испытаний этих ракет, что является обязательным условием принятия их на вооружение Вооруженных Сил Украины, находится на финальной стадии», — добавили в Укроборонпроме.