Конфискованный у экс-губернатора Сахалина Lexus продали за 2,5 млн руб.

Конфискованный у бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина внедорожник Lexus LX 570 был продан за почти 2,5 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе Росимущества.

«Да, аукцион состоялся. Предложенная цена за Lexus LX 570 — 2 млн 483 тыс. 480 руб., начальная цена — 1 млн 056 тыс. 800 руб.», — пояснили в пресс-службе.

В Росимуществе отметили, что денежные средства будут перечислены в федеральный бюджет.

Lexus LX 570 Хорошавина выставляли на торги три раза. В последний раз, 21 августа, цену на машину снизили на 60% от первоначальной стоимости, а аукцион назначили на 20 сентября. Изначально Lexus, принадлежавший Хорошавину, стоил 2,64 млн руб.

Весной этого года были проданы еще два конфискованных автомобиля Хорошавина — Bentley Mulsanne за 6,7 млн руб. и Bentley Continental за 5,9 млн руб.

Александра Хорошавина задержали в 2015 году по подозрению во взяточничестве. В феврале 2018 года его приговорили к 13 годам тюремного заключения, а его счета и имущество на сумму 1,8 млрд руб были переданы в госсобственность. ​



