Lexus Хорошавина в третий раз выставили на торги с заниженной ценой

Территориальное управление Росимущества Сахалинской области в третий раз выставило на торги автомобиль Lexus LX 570 бывшего губернатора региона Александра Хорошавина, приговоренного к 13 годам колонии за получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе Росимущества, передает ТАСС.
Как отмечается в сообщении, цену на автомобиль снизили на 60% от первоначальной стоимости в 1, 84 млн руб. до 1 млн руб. Lexus был выставлен на торги 21 августа. Аукцион назначен на 20 сентября.
В Росимуществе отметили, что цена на автомобиль была снижена из-за отсутствия заявок во время предыдущих торгов. Первоначально Lexus, принадлежавший Хорошавину, стоил 2,64 млн руб.
В мае сообщалось, что принадлежащий бывшему губернатору Bentley Mulsanne ушел с молотка за 6,7 млн руб. В апреля продан еще один автомобиль Хорошавина, а именно Bentley Continental за 5,9 млн руб.
Хорошавин был задержан в 2015 году по подозрению во взяточничестве. В феврале 2018 году его приговорили к 13 годам лишения свободы. Счета и имущества Хорошавина были арестованы, а затем переданы в госсобественность. По оценкам прокуратуры всего было изъято имущества на 1,8 млрд руб.
В июне сообщалось, что Следственный комитет обвинил бывшего губернатора в 20 случаях получения взяток. По данным ведомства, он и его соучастники в 2014 году получили от 2 млн до 10 млн руб от 20 человек.