Bentley осужденного экс-губернатора Хорошавина продали за 6 млн руб.

Конфискованный у бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина автомобиль Bentley Continental продали с аукциона. Об этом сообщает пресс-служба Росимущества.

Торги состоялись 6 апреля. Начальная стоимость лота составила 4,416 млн руб, итоговая — 5,962 млн.

В ведомстве уточнили, что покупателем стало юридическое лицо.

В конце марта Росимущество выставило на торги карманные часы Ur-1001 Zeit Device Limited Edition 8 марки Urwerk. Они продавались повторно, со скидкой в 90%, так как по полной цене покупателей не нашлось. СМИ сообщили, что часы были изъяты при обыске у Хорошавина, однако в ведомстве заявили, что это не так — товар конфисковали у торговой фирмы за нарушение правил перемещения через границу.

Хорошавина задержали по подозрению в получении взяток в 2015 году. В феврале 2018-го его признали виновным и приговорили к 13 годам колонии.

Во время обыска у экс-губернатора были изъяты крупная сумма в рублях и иностранной валюте, а также дорогие часы, телефоны и ювелирные украшения. Счета и имущество Хорошавина были арестованы, а затем по требованию прокуратуры переданы в государственную собственность.