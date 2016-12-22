Трамп назвал самую большую ошибку США в истории

Самую крупную ошибку в истории страны, по мнению американского президента, совершил Джордж Буш-младший, когда решил ввести войска на Ближний Восток. Только финансовый ущерб для США Трамп оценил в $7 трлн

Введение войск США в Ирак в 2003 году при 43-м президенте страны Джордже Буше-младшем и дальнейшие действия американской армии в Ближневосточном регионе стали самой большой ошибкой за всю историю страны. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью The Hill.

«Обама также ошибся, выведя войска с Ближнего Востока. Однако появиться там, на мой взгляд, стало наибольшей ошибкой за всю нашу историю», — подчеркнул действующий президент.

По его словам, это решение стоило Вашингтону $7 трлн, из-за него погибли миллионы людей.

В 2003 году США и их союзники вторглись в Ирак. Официальным поводом была названа связь режима Саддама Хусейна с международным терроризмом, в частности, с движением «Аль-Каида» (запрещено в России). В разное время на территории страны находились до 160 тыс. американских солдат.

В двумя годами ранее Джордж Буш-младший отдал своей армии приказ нанести ракетно-бомбовые удары по Афганистану для борьбы с группировкой «Аль-Каида». Это произошло после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, в том числе крушения двух башен-близнецов Всемирного торгового центра.

Трамп в апреле этого года заявил, что в ближайшее время примет решение об окончательном выводе американских военных из Сирии. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что американские военные покинут арабскую республику «настолько быстро, насколько это возможно». Глава Пентагона Джеймс Мэттис позднее рассказал об условиях, при которых США выведут свои войска. Среди них уничтожение «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) и подготовка американскими солдатами местных военных.