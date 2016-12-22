Глава Пентагона рассказал об условиях вывода войск США из Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе брифинга рассказал о задачах американских вооруженных сил на территории Сирии.

«Во-первых, нам необходимо уничтожить «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России). Нам нужно убедиться в том, что ИГ полностью уничтожено», — сказал Мэттис. Он также заявил, что США должны подготовить местных военных, с которыми американские солдаты проводят специальные тренировки. Мэттис добавил, что для прекращения гражданской войны необходим женевский процесс, который признает ООН.

Он подчеркнул, что США начнут сокращать военное присутствие, когда «местные силы смогут обеспечивать безопасность».

В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени примет решение о полном выводе американских военных из Сирии, однако не назвал конкретных сроков. Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что американские военные покинут арабскую республику «настолько быстро, насколько это возможно».