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Белый дом подтвердил желание Трампа «быстро» вывести войска США из Сирии
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Белый дом подтвердил желание Трампа «быстро» вывести войска США из Сирии
Война в Сирии, 06:32
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Белый дом подтвердил желание Трампа «быстро» вывести войска США из Сирии

Американские военные покинут Сирию «настолько быстро, насколько это возможно», как ранее обещал президент США Дональд Трамп, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Об этом сообщает телеканал CВS.

«Задачи американского присутствия [в Сирии] не изменились. Президент ясно дал понять, что он хочет вывести войска США домой настолько быстро, насколько это возможно», — сказала она.

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Проясняя смысл дальнейшего нахождения военных США на территории Сирии, она отметила, что они «имеют задачу полного разгрома ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России) и создания условий, которые предотвратят его возвращение». «Кроме того, мы ожидаем от наших союзников в регионе взять большую ответственность за его безопасность как в финансовом, так и в военном плане», — подчеркнула Сандерс.

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В начале апреля президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет решение о полном выводе американских военных с территории Сирии, однако не назвал конкретных сроков. Глава государства после совещания с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и другими высокопоставленными чиновниками выразил недовольство относительно долгосрочного присутствия вооруженных сил США в стране. Те, в свою очередь, объяснили главе государства, что борьба с ИГ практически завершена, однако быстрый уход американских военных может грозить потерей всех результатов борьбы с исламистами. Президент Франции Эмманюэль Макрон, после того, как французская армия присоединилась к американским и британским ракетным ударам по Сирии 14 апреля, также призвал Трампа не выводить войска США из Сирии. Макрон отметил, что ему удалось переубедить американского президента.

Теги: Сирия , американские военные , Белый дом
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