Рогозин прокомментировал статью о капитуляции России перед SpaceX

Россия не сдает свои позиции в космической сфере и рассчитывает восстановить лидерство на рынке ракет-носителей. Об этом вице-премьер Дмитрий Рогозин, который курирует космическую отрасль, написал на своей странице в Twitter.

«Да ничего мы вам не собираемся уступать. Размечтались. «Роскосмосу» просто раньше нужно было заняться обновлением парка ракет-носителей. Потеряли время. Теперь наконец-то открыли новый проект. Он восстановит наше лидерство на рынке пусковых услуг», — отметил Рогозин.

Свой твит вице-премьер сопроводил ссылкой на перевод статьи в издании Ars Technica, которая озаглавлена «Russia appears to have surrendered to SpaceX in the global launch market» («Россия, похоже, капитулировала перед SpaceX на мировом рынке космических запусков»).

О конкуренции с SpaceX Рогозин говорил в интервью телеканалу РБК, которое вышло в эфир 17 апреля. Вице-премьер тогда заявил, что не считает необходимым конкурировать с Илоном Маском на рынке ракет-носителей. «Рынок средств выведения — это всего 4% от рынка космических услуг. То есть толкаться с Илоном Маском на этом рынке и еще с китайцами — это толкаться за эти 4%», — сказал он.

При этом Рогозин отметил, что Россия все равно рассчитывает восстановить реноме «главного космического ямщика».