ЦБ назвал сроки продажи и сумму докапитализации АТБ

ЦБ определился со сроками выставления на продажу взятого на санацию в апреле Азиатско-Тихоокеанского банка — крупнейший дальневосточный банк будет предложен инвесторам в сентябре. До этого ЦБ докапитализирует АТБ на 10 млрд руб.

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Банк России в сентябре объявит конкурс на покупку Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) — одного из крупнейших банков Сибири и Дальнего Востока, который ЦБ взял на санацию в апреле. Об этом журналистам рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев, передает корреспондент РБК.

«Мы считаем, что частные банковские и небанковские группы будут заинтересованы в таком банке, где ЦБ и ФКБС полностью проверили все активы», — сказал зампред ЦБ. По его словам, сразу после ввода в АТБ временной администрации в ЦБ поступали заявления о возможном будущем интересе от российских участников рынка. В лучшем случае банк будет продан за один капитал, оценил Поздышев.

​При этом регулятор докапитализирует банк на 10 млрд руб., выкупив его допэмиссию, добавил Поздышев. После этого капитал банка составит 8–9 млрд руб. Поздышев добавил, что сейчас банк уже приносит операционную прибыль, у него около 800 тыс. клиентов-физлиц, 20 тыс. юрлиц. Отрицательный баланс банка, по словам зампреда ЦБ, составляет примерно 2,5 млрд руб.

В мае Поздышев говорил, что проблем с ликвидностью банк не испытывает и докапитализация АТБ не потребует значительных затрат.

​ЦБ ввел временную администрацию в Азиатско-Тихоокеанский банк в конце апреля. Тогда регулятор сообщал, что принял решение взять банк на санацию после того, как обнаружил, что через АТБ ведется организованная продажа населению векселей ООО «ФТК», связанного с финансированием проектов одного из совладельцев банка — Андрея Вдовина.

Имела место классическая финансовая пирамида — ФТК могла расплачиваться по ранее выпущенным векселям исключительно с помощью выпуска новых. К моменту санации задолженность ФТК по векселям составляла 4,3 млрд руб. При этом Вдовин в разговоре с Forbes утверждал, что вексельная программа ФТК была согласована с ЦБ: АТБ регулярно отчитывался о выпущенных векселях, а средства от продажи векселей оставались в банке, «что было под полным контролем ЦБ». Держателям векселей ФТК ЦБ рекомендовал подавать иски в суд как на саму компанию, так и на АТБ. Выступая перед журналистами 1 августа, Поздышев сказал, что возможные потери по векселям будут учтены в цене, за которую будет выставлен банк в виде ковенанта: либо ЦБ выделит инвестору деньги на выплату обязательств по векселям, либо потом компенсирует инвестору выплату по ним.

Азиатско-Тихоокеанский банк по итогам второго квартала занимал 74-е место среди российских банков по объему активов. В апреле ЦБ отмечал важность банка для финансовой системы Сибири и Дальнего Востока, его социальную значимость, тот факт, что он вел зарплатные проекты компаний с госучастием и кредитовал реальный сектор экономики.