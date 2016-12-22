Джек Ма заявил о невозможности создания миллиона рабочих мест в США

Основатель Alibaba Group Джек Ма заявил, что его обещание о создании 1 млн новых рабочих мест в США не может быть выполнено, поскольку больше не существует предпосылок к дружественному партнерству США и Китая. Об этом он рассказал в интервью агентству Синьхуа.

«Нынешняя ситуация уже разрушила первоначальную предпосылку. Невозможно выполнить обещание, но мы не остановим наши попытки и будем прилагать все усилия для содействия здоровому развитию китайско-американской торговли», — сказал он.

В январе 2017 года Джек Ма встретился с президентом США Дональдом Трампом и изложил план по выводу 1 млн американских предприятий на свою онлайн-платформу. Ма планировал вывести на сайты Alibaba предприятия малого бизнеса, что также должно было создать миллион рабочих мест в США. Особенное внимание на встрече уделялось фермерам и производителям одежды на Среднем Западе, которые могут выйти на китайский рынок через торговую онлайн-платформу Tmall.

Трамп 18 сентября объявил о введении новых 10-процентных импортных пошлин против китайских товаров на сумму около $200 млрд. Они вступят в силу 24 сентября, а с 1 января они поднимутся до 25%. В ответ Минфин Китая заявил, что с 24 сентября введет ответные пошлины в размере 10 и 5% на американские товары на сумму $60 млрд. При этом КНР подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Ранее Ма заявил, что торговая война между Китаем и США может затянуться на десятилетия, что скажется на крупных китайских компаниях. Для того чтобы обойти американские пошлины, они могут перевести свое производство в другие страны. США и Китай ведут борьбу за глобальное превосходство, поэтому после ухода Трампа его политика продолжится. «Нам нужны новые правила торговли, нам необходимо обновить ВТО», — пояснил миллиардер.