Россия предложит изменить соглашение по Донбассу после гибели Захарченко

Россия предложит внести изменения в соглашение о прекращении огня в Донбассе после убийства главы непризнанной ДНР Александра Захарченко. Об этом журналистам рассказал ​ полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов, сообщает ТАСС.

По его словам, пакет дополнительных мер к соглашению обсуждался на заседании Контактной группы 19 сентября. «Эти меры, включающие в себя запрет на какую-либо диверсионную деятельность, были подготовлены подгруппой по безопасности по инициативе ДНР после теракта 31 августа, в результате которого погиб Александр Захарченко», — пояснил Грызлов.

По его словам, главным условием для достижения полной тишины на линии соприкосновения является разведение сил по всей ее протяженности. «Вновь со стороны ВСУ сорвано разведение сил в районе Станицы Луганской, причем никаких оснований для откладывания разведения сил не было», — отметил Грызлов. По его словам, приоритетом для группы по-прежнему остается политическое урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.

Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа. В самопровозглашенной республике, а также российском МИДе случившееся сочли терактом. В произошедшем они обвинили Службу безопасности Украины. В Киеве причастность к взрыву отвергли, предположив, что Захарченко мог погибнуть из-за «криминальных разборок» либо был ликвидирован спецслужбами России.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после взрыва в Донецке невозможно говорить о ближайших встречах в «нормандском формате». Западные страны — участники урегулирования кризиса на востоке Украины после гибели Захарченко призвали не переносить ситуацию на переговорный процесс. «Мы поддерживаем дипломатическую работу в «нормандском формате», а также Трехстороннюю контактную группу и СММ ОБСЕ», — говорилось в комментарии пресс-службы ЕС по случаю убийства главы ДНР.