Ford отозвал в России почти 4 тыс. автомобилей из-за сцепления

Официальный представитель Ford на российском рынке ООО «Форд Соллерс Холдинг» согласовал с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) программу добровольного отзыва 3968 автомобилей. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Отзыву подлежат Focus, C-Max, Mondeo и Kuga, реализованные с 2011 по 2016 год, с VIN-кодами согласно приложению на сайте.

«Причиной отзыва транспортных средств, оснащенных 6-ступенчатой коробкой передач, является возможное образование трещин на нажимном диске сцепления. В результате появляется запах сцепления, снижается скорость автомобиля и ухудшаются его характеристики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в редких случаях из-за трещин на нажимном диске сцепления может быть слышен стук или хлопки из коробки передач, а в самых крайних случаях — отходить фрагменты сцепления или коробки передач и ударяться о компоненты, находящиеся под капотом, вызывая задымление или возгорание.

Ford оповестит владельцев машин, попадающих под отзыв, чтобы они предоставили свой автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы могут также самостоятельно определить, попадают ли их транспортные средства под отзыв, сопоставив VIN-коды машин с перечнем компании.

Представитель Ford пояснил РБК, что сервисная кампания проходит централизованно, а все работы для клиента в рамках программы будут бесплатными.

В июле Volkswagen отозвал в России 1174 кроссовера Teramont, реализованных в 2018 году, из-за возможных проблем с ремнями безопасности.

