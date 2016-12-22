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В Думе предложили гарантировать студентам третью отсрочку в магистратуре
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В Думе предложили гарантировать студентам третью отсрочку в магистратуре
Общество, 13:15
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В Думе предложили гарантировать студентам третью отсрочку в магистратуре

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому молодые люди, поступившие в магистратуру или в колледж, смогли бы гарантированно получить третью отсрочку от службы в армии, даже если они уже использовали ранее две других. Соответствующий законопроект зарегистрирован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Документ внесли вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и его заместитель Андрей Красов. Изменения в федеральный закон 1998 года №53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» и в поправки 2013 года в связи с сокращением срока службы предлагается внести после апрельского решения Конституционного суда по делу двух студентов. Тогда суд признал право третьей отсрочки на время учебы в магистратуре военнообязанным молодым людям, которым 18 лет исполнилось до окончания школы, из-за чего первая отсрочка у них «сгорала» до поступления в вуз или колледж, а вторая — при обучении в бакалавриате или при итоговой аттестации.

«Законопроект предоставляет гражданам равные возможности, как в поступлении в образовательные учреждения профессионального образования разного уровня, так и, соответственно, в продолжении получения образования, независимо от даты достижения ими призывного возраста», — следует из пояснительной записки к документу.

​Особо отмечается, что принятие поправок «не повлечет расходов» федерального бюджета.

Конституционный суд дал студентам колледжей третью отсрочку от армии
Общество

Прецедентом для предложения изменений в призывное законодательство стал случай студентов Павла Спиридонова и Романа Халикова, которые обучались в магистратурах Мордовского государственного и Приволжского федерального университета (Казань). Оба юноши окончили школу после достижения призывного возраста, из-за чего по действующему законодательству они воспользовались первой отсрочкой. Вторая отсрочка «сгорела» при обучении в бакалавриате. Спиридонов и Халиков поступили в магистратуру, во время обучения в которой их призвали в армию. Они обратились в суд. В первом случае было признано, что возможность использовать отсрочки исчерпана, однако во втором суд приостановил дело и передал его в Конституционный суд. В соответствии с его решением оба дела были пересмотрены в пользу заявителей, так как существующее законодательство создавало препятствия для равного доступа к непрерывному высшему образованию, гарантированного основным законом. Магистратура же признается частью высшей школы. В мае, руководствуясь теми же основаниями, право третьей отсрочки было предоставлено Конституционным судом студентам колледжей, которые в силу возраста также исчерпали отсрочки до поступления.

Теги: отсрочка , магистратура , Госдума
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