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Business Insider назвал лучшие смартфоны 2018 года
Бизнес, 01:42
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Business Insider назвал лучшие смартфоны 2018 года
Business Insider опубликовал собственный рейтинг смартфонов. Издание указывает, что разница между самыми дорогими и самыми дешевыми моделями все время то увеличивается, то сокращается
Смартфон ​OnePlus 6 (Фото: Subhash Sharma / Zuma / TASS)

Business Insider указывает, что с момента создания смартфонов в 2007 году их производители значительно продвинулись вперед. Автор материала предложил пятерку лучших, по его мнению, моделей по соотношению цена-качество, вышедших в 2018 году.

На первое место Business Insider поставил аппарат от американского производителя OnePlus 6 за $530 (около 36 тыс. руб. по курсу ЦБ). Среди его преимуществ называются отличная камера, процессор Qualcomm Snapdragon 845 и 6 гигабайтов оперативной памяти. Автор материала называет этот аппарат лучшим с операционной системой Android.

Следующим в рейтинге идет Samsung Galaxy Note 9 c 6,4 дюймовым OLED-дисплеем, мощной батареей и большим объемом памяти. Автор при этом указывает, что цена у смартфона соответствующая - от $1000 (68800 руб.).

Далее Business Insider ставит Samsung Galaxy S9 c большим OLED-дисплеем, монитором сердечного ритма и системой распознавания лиц. Автор указывает, что «один из самых симпатичных смартфонов» стоит от $720 (48800 руб.).

Следующим в рейтинге идет также южнокорейский LG G7 Thinq. Автор указывает, что он похож на iPhone X, но стоит на несколько сотен долларов дешевле: $750 (50800 руб.).

Наконец, пятым в рейтинге идет Moto G6 от Motorola за $250 (17000 руб.). Автор указывает, что хотя этот смартфон и дешевле остальных, он достаточно неплох. К его плюсам Business Insider относит 5,7-дюймовый дисплей, хорошую камеру, а также быстрое зарядное устройство.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: смартфоны
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