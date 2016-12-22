Венесуэла потребовала отставки главы ОАГ из-за слов про вторжение

Национальное учредительное собрание Венесуэлы потребовало отправить в отставку главу Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро, который ранее не исключил, что страну может ждать интервенция с целью «возвращения» демократии, передает издание Panorama со ссылкой на заявление собрания.

«Народы мира должны просить, чтобы Луис Альмагро отказался от своей должности генерального секретаря ОАГ за недостойность», — сказал президент собрания Диосдадо Кабельо. Помимо этого, национальное учредительное собрание Венесуэлы приняло заявление о признании угрозой для страны высказывания Альмагро про вторжения.

Ранее с призывами отправить Альмагро в отставку выступили президент Никарагуа Даниэль Ортега и Коммунистическая партия Уругвая.

15 сентября в беседа журналистами глава ОАГ заявил, что не исключает военного вторжения в Венесуэлу с целью свержения режима президента Николаса Мадуро. Альмагро подчеркнул, что всегда выступает за дипломатическое решение кризиса в Венесуэле и добавил, что проблемы в стране решатся после «возвращения» демократии.

После этого власти Венесуэлы пообещали обратятся в ООН из-за слов Альмагро, обвинив его в использовании Генерального секретариата ОАГ для продвижения интервенции. На пресс-конференции во вторник, 18 сентября, Мадуро рассказал, что хотел бы приехать на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, но считает, что там его могут убить, передает Reuters.