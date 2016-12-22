Глава Пентагона прокомментировал слухи о своей отставке в ноябре

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что не стоится серьезно относиться к информации о том, что президент США Дональд Трамп может освободить его от занимаемой должности после промежуточных выборов в ноябре, передает Reuters.

«Сколько раз мы уже проходили через это, с тех пор, как я оказался здесь? Это (слух об отставке — РБК) скоро умрет и люди, которые запустили слух смогут писать следующий», — сказал Мэттис журналистам в Пентагоне. Он также заявил, что к подобным вещам нужно относиться с чувством юмора.

Глава Пентагона также описал, как, по его мнению, появляются такие слухи. «Кто-то придумывает заголовок. Потом они обращаются к болтливому классу людей. Они находят пару вещей, чтобы добавить их внутрь. Они добавляют слухи и в следующий момент у вас появляется история», — добавил Мэттис.

На вопрос журналистов о том, есть ли у него планы на жизнь после Пентагона, Мэттис пошутил, что «не думает уходить», но затем ответил, что на пенсии планирует жить в соседнем с Вашингтоном городе Потомак.

15 сентября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп может сместить Мэттиса из-за разногласий. Собеседники издания заявили, что Трамп разочарован в своих помощниках по нацбезопасности и раздумывает над тем, не нужен ли ему более сговорчивый человек на посту главы Пентагона.

Среди причин, которые указали анонимные представители Белого дома, было затягивание Мэттисом исполнения указа о запрете трансгендерам служить в армии США и выводе из Южной Кореи членов семей дислоцированных там американских военных, что, по мнению Пентагона, в КНДР могут посчитать сигналом к войне.

Ранее, 5 сентября, про возможную отставку Мэттиса писала The Washington Post, по данным которой в Белом доме занимаются поисками кандидата на должность главы Пентагона. Позже Трамп опроверг эту информацию. «Мы предельно счастливы с ним. Мы достигли множества побед», — сказал президент США.