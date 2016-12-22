NYT сообщила о желании Трампа сменить главу Пентагона

По информации издания, это может произойти после промежуточных выборов в ноябре. Причиной называются разногласия между Дональдом Трампом и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом по целому ряду вопросов

Дональд Трамп (слева) и Джеймс Мэттис (справа) (Фото: Kevin Lamarque / Reuters )

Президент США Дональд Трамп после промежуточных выборов в США в ноябре этого года может сменить нынешнего главу Пентагона Джеймса Мэттиса из-за имеющихся разногласий между ними, сообщает The New York Times.

«Интервью с более чем десятком сотрудников Белого дома, представителями конгресса, нынешних и бывших сотрудников министерства обороны за последние шесть недель составили портрет президента, недовольного своим министром обороны, уставшего от нелицеприятных сравнений с Мэттисом, что тот ведет себя по-взрослому, и чрезвычайно обеспокоенного тем, что Мэттис демократ в глубине души», — пишет газета.

По словам собеседников агентства, Трамп на второй год своего президента разочаровался в своих помощниках, отвечающих за национальную безопасность. В частности, Трамп размышлял о том, хочет ли он, чтобы Пентагоном руководил человек, более сговорчивый, нежели Мэттис.

Представители Белого дома рассказали, что Мэттис противится целому ряду предложений Трампа. В частности, он медлит с исполнением указа о запрете трансгендерам США служить в армии и о выводе из Южной Кореи членов семей американских военнослужащих, которые там дислоцированы. В последнем случае Пентагон опасается, что это может быть расценено Северной Кореей как сигнал к началу войны.

Кроме этого, у Трампа и Мэттиса, по данным собеседников NYT, есть разногласия по НАТО, а также относительно решения американского президента выйти из ядерной сделки с Ираном.

Сам Мэттис, по словам близких к нему людей, также устал сопротивляться «капризным прихотям непредсказуемого президента». Помощники главы Пентагона описывают его как человека, «генетически неспособного лгать и генетически неспособного на нелояльность». В этой связи​ Мэттис усердно избегает всеобщего внимания и редко дает интервью, чтобы публично не демонстрировать разногласия с президентом, объясняют они.

В апреле, как напоминает NYT, Трамп сменил своего советника по национальной безопасности. Вместо Герберта Макмастера эту должность занял «более воинственно настроенный» Джон Болтон, замечает издание.

На прошлой неделе о возможной отставке Мэттиса писала The Washington Post. Издание, ссылаясь на ряд чиновников в администрации президента и конгрессе США, отмечало, что Белый дом активно подыскивает кандидатуру на его место. Тогда Трамп опроверг эту информацию. «Да, он останется там [на своем посту]. Мы предельно счастливы с ним. Мы достигли множества побед», — сказал президент, отвечая на вопрос о том, останется ли Мэттис на занимаемой им должности.