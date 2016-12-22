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В МИД Испании рассказали об идее Трампа построить стену в Сахаре
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В МИД Испании рассказали об идее Трампа построить стену в Сахаре
Политика, 01:00
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В МИД Испании рассказали об идее Трампа построить стену в Сахаре

Президент США Дональд Трамп посоветовал Испании «построить стену в пустыне Сахара» чтобы остановить поток беженцев в страны Европы. Об это заявил глава испанского МИД Жозеп Боррель, пишет El Pais.

«Граница с Сахарой ​​не может быть больше, чем наша, с Мексикой», — цитирует Трампа глава МИД Испании. По словам министра, Трамп описал ему стратегию, по которой он хочет построить стену на границе с Мексикой. Боррель подчеркнул, что выступает против подобных мер. Дипломатические источники El Pais сообщают, что президент США мог дать такой совет в конце июня, когда Боррель и король Испании Филипп VI находились в Соединенных Штатах с визитом.

Трамп объявил о начале строительства стены на границе с Мексикой
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При этом глава МИД Испании отметил, что проблема с мигрантами в Европе реальна, однако ее экономическую составляющую уже решили. «Это эмоциональная проблема», — добавил он, подчеркнув, что европейское общество «не может поглощать больше определенного процента мигрантов».

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Фотогалерея

Строительство стены на границе с Мексикой — одно из предвыборных обещаний Трампа. По его словам, за возведение сооружения должны заплатить мексиканские власти. В 2017 году Белый дом рассказал о технических требованиях к этой стене. В частности, ее высота должна достигать 30 футов (9 м).

В январе президент США запросил у конгресса $18 млрд для финансирования начального этапа строительства, в утвержденном бюджете страны на эти цели выделили $1,6 млрд. В августе Трамп заявил, что стену уже начали строить.

Теги: Испания , Дональд Трамп , стена
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