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Трамп запросил у конгресса $18 млрд на стену на границе с Мексикой
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Трамп запросил у конгресса $18 млрд на стену на границе с Мексикой
Политика, 08:34
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Трамп запросил у конгресса $18 млрд на стену на границе с Мексикой
Предполагается, что деньги пойдут на финансирование начального этапа сооружения стены на границе с Мексикой. Возведение стены было предвыборным обещанием Дональда Трампа
Дональд Трамп (Фото: Ron Sachs / Global Look Press)

Администрация президента США Дональда Трампа запросила у конгресса $18 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на документ, который был направлен Службой таможенного и пограничного контроля Министерства внутренней безопасности США.

В общей сложности строительство и обслуживание стены обойдется США в $33 млрд в течение десяти лет, подсчитали в ведомстве.

Как полагают в ведомстве, $18 млрд из этих средств пойдут на постройку 508 км (316 миль) заграждений и укрепление 655 км (407 миль) уже возведенных пограничных конструкций. Если все запланированные работы будут закончены, то к 2027 году более половины американской границы будут защищены стеной или другими типами физических препятствий.

Кроме того, пограничной службе требуется $8 млрд на дополнительный персонал и его тренировку, $5 млрд на новые технологии для пограничных сооружений, как минимум $1 млрд, чтобы построить дополнительные дороги к границе.

В июле 2017 года палата представителей конгресса США утвердила увеличение оборонного бюджета страны на $68 млрд, в который уже включены $1,6 млрд на строительство заграждения на границе Соединенных штатов и Мексики. В сентября 2017 года в пограничном городе Сан-Диего начали строить прототипы стены. Они представляют собой конструкции из бетона и других материалов высотой от 5,4 до 9,1 м.

Стена Трампа: как США отгораживаются от Мексики. Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея


Строительство стены на границе США и Мексики было одним из предвыборных обещаний Трампа. Он говорил, что за возведение заградительных сооружений заплатит Мексика. Мексика неоднократно говорила на это, что не собирается платить за стену. Когда Трамп стал президентом США он подтвердил приверженность своему плану построить стену, а также выслать из страны 3 млн мигрантов, которые находятся на территории Соединенных штатов нелегально.

В марте 2017 года Белый дом предоставил технические требования к проекту заградительных сооружений на американо-мексиканской границе. Стена должна быть спроектирована так, чтобы процесс преодоления этой физической преграды занимал не менее 30 минут.​

Автор: Надежда Карнаухова.
Теги: граница , Мексика , стена
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