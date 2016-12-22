Собянин отправил в отставку московское правительство

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Трамп обвинил Китай в попытках повлиять на американские выборы

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Walmart снимет с продажи одежду с символикой СССР по запросу стран Балтии

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Путин объяснил гибель Ил-20 в Сирии цепью случайных обстоятельств

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Тутберидзе рассказала о роли Загитовой в успехе Медведевой на Олимпиаде

Путин выполнил просьбу Кадырова и передал Чечне нефтяную компанию

Что будет дальше: цена на Ethereum вновь опустилась ниже $200