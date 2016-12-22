Собянин отправил в отставку московское правительство
Выборы мэра Москвы, 17:41
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Собянин отправил в отставку московское правительство
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отставке столичного правительства. Документ опубликован на сайте мэрии.
Отмечается, что до формирования нового состава правительство продолжит исполнять свои полномочия. Также от должностей освобождены префекты и руководители органов исполнительной власти и пресс-секретарь мэра.
18 сентября Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Он одержал победу на выборах столичного градоначальника, состоявшихся в единый день голосования 9 сентября. За переизбрание мэра проголосовали 1 млн 582 тыс. 355 москвичей, или 70,17% избирателей, пришедших на участки.
Собянин остается мэром Москвы с октября 2010 года. В 2013 году он досрочно ушел в отставку и принял участие в выборах в сентябре.