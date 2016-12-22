ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,24 66,69 EUR Нал. 79,66 78,14 USD Бирж. 67,44 -0,63 EUR Бирж. 78,69 -0,81 USD ЦБ. 67,75 -0,44 EUR ЦБ. 79,17 -0,18 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6353,60 +79,60 IMOEX 2398,83 +1,06% RTSI 1121,28 +1,98% Brent 78,80 +0,82% DJIA 26223,38 +0,62% Nasdaq 7972,60 +0,97%
Собянин отправил в отставку московское правительство
Лента новостей
У «Ингосстраха» появились новые совладельцы 19:01, Бизнес Нетаньяху выразил соболезнования Путину в связи с гибелью Ил-20 в Сирии 18:59, Политика МТС вложила $12 млн в онлайн-сервис YouDo 18:55, Бизнес В чем выгода долгосрочных вложений в консервативные инструменты 18:41, РБК и Сбербанк Борьба за Македонию: зачем западные политики приехали на Балканы 18:41, Политика Спецпредставитель США выразил соболезнования в связи с гибелью Ил-20 18:36, Политика Трамп обвинил Китай в попытках повлиять на американские выборы 18:12, Экономика Кто контролирует биткоин: 55% всех монет находятся на нескольких адресах 18:04, Крипто Walmart снимет с продажи одежду с символикой СССР по запросу стран Балтии 17:59, Общество Visa и Mastercard согласились заплатить $6,2 млрд по иску ретейлеров 17:56, Финансы Генерал ФСО избежал ареста по делу о хищении в резиденции Путина 17:49, Общество От металлов до газировки: по каким компаниям ударят пошлины Трампа 17:45, Quote Вредное производство: как офис влияет на здоровье сотрудников 17:42, Партнерский материал Собянин отправил в отставку московское правительство 17:41, Политика Мединский поддержал идею безвиза для иностранцев с музейным мультипассом 17:39, Политика Одного из подозреваемых в убийстве в Хемнице отпустили на свободу 17:39, Общество Рубль вырос к доллару более чем на 50 копеек 17:20, Финансы Шойгу рассказал о целях сбитого в Сирии самолета-разведчика Ил-20 17:12, Политика СМИ сообщили об отстранении Глушакова и Ещенко от тренировок «Спартака» 17:10, Спорт Греф допустил снижение ставки по ипотеке до 7% через два-три года 17:08, Экономика Китай введет пошлины на импорт из США объемом $60 млрд 17:05, Экономика Завод UC Rusal в Армении начал сокращать производство из-за санкций 16:50, Бизнес Цифровые убытки: cколько денег теряет бизнес из-за киберпреступников 16:47, РБК и Microsoft Путин объяснил гибель Ил-20 в Сирии цепью случайных обстоятельств 16:26, Экономика Греф прокомментировал слова Костина о конвертации долларовых вкладов 16:22, Экономика Тутберидзе рассказала о роли Загитовой в успехе Медведевой на Олимпиаде 16:21, Спорт Путин выполнил просьбу Кадырова и передал Чечне нефтяную компанию 16:15, Экономика Что будет дальше: цена на Ethereum вновь опустилась ниже $200 16:15, Крипто
Собянин отправил в отставку московское правительство
Выборы мэра Москвы, 17:41
0
Собянин отправил в отставку московское правительство

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отставке столичного правительства. Документ опубликован на сайте мэрии.

Отмечается, что до формирования нового состава правительство продолжит исполнять свои полномочия. Также от должностей освобождены префекты и руководители органов исполнительной власти и пресс-секретарь мэра.

​18 сентября Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Он одержал победу на выборах столичного градоначальника, состоявшихся в единый день голосования 9 сентября. За переизбрание мэра проголосовали ​1 млн 582 тыс. 355 москвичей, или 70,17% избирателей, пришедших на участки.

Собянин остается мэром Москвы с октября 2010 года. В 2013 году он досрочно ушел в отставку и принял участие в выборах в сентябре.

Теги: Москва , Правительство , отставка , Сергей Собянин , Мэр
Главное
Генерал ФСО избежал ареста по делу о хищении в резиденции Путина Общество
Материалы по теме
Собянин вступил в должность мэра Москвы Политика
Собянин заявил о принципиальной разнице между своими победами на выборах Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter