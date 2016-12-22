ЦБ заявил об отсутствии планов по переводу валютных вкладов в рубли

По словам Эльвиры Набиуллиной, принудительная конвертация валютных вкладов могла бы подорвать доверие к банковской системе, а потому у ЦБ нет «даже мысли на эту тему»

Эльвира Набиуллина (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В ЦБ учитывают возможность того, что в рамках нового пакета санкций против финансового сектора России власти США введут фактический запрет на использование российскими банками долларов, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, регулятор уже подготовил вместе с крупнейшими коммерческими банками систему мер, которая позволит банкирам выполнять свои обязательства перед клиентами. О принудительной конвертации сумм, лежащих на долларовых вкладах, в другую валюту, в том числе в рубли, речи не идет, заверила глава ЦБ.

«Никаких угроз для валютных вкладов не видим и никаких мер по принудительной конвертации мы не рассматриваем, у нас даже мысли нет на эту тему. Мы считаем, что эти меры могут только подорвать доверие к банковской системе», — сказала Набиуллина.

По данным ЦБ, объем валютных средств клиентов в российских банках, выраженный в долларах США, за первое полугодие снизился с $258 млрд до $248,5 млрд, в том числе вклады физлиц — с $92,8 млрд до $87,4 млрд.

12 сентября глава ВТБ Андрей Костин, говоря о судьбе долларовых вкладов в случае введения США новых санкций, сказал, что свои деньги валютные вкладчики получить смогут. «Как это будет сделано, в какой валюте — это уже другой вопрос», — добавил глава ВТБ.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что в Кремле вопрос о принудительной конвертации долларовых вкладов не обсуждается.

«Нет, такого нет ни со стороны администрации [президента], такого нет, насколько я знаю, вообще нигде», — сказал Песков.