Медведев предупредил о достижении лимита повышения цен на топливо

Нефтяные компании должны «очень жестко» контролировать цены на бензин и следить за тем, чтобы они не росли, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по развитию нефтяной отрасли, сообщает ТАСС.

«В этом году лимит повышения цен уже выбран, и повторения таких событий допустить нельзя», — сказал Медведев, напомнив, что «непростую ситуацию» с ценами на топливо весной «пришлось исправлять буквально в ручном режиме».

Если динамика роста цен на бензин станет неконтролируемой, то правительству придется повысить вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты, предупредил Медведев.

Скачок цен на бензин и дизель произошел в России в апреле-мае 2018 года. Для их стабилизации правительство применило комплекс мер: в частности, с 1 июня были снижены акцизы на топливо, а президент подписал закон, позволяющий повышать вывозные тарифы на нефтепродукты до 90%, чтобы экспорт нефти не был более выгоден нефтяным компаниям, чем продажа на внутренний рынок. Кроме того, представители крупнейших нефтяных компаний пообещали правительству заморозить розничные цены на бензин.

Однако в конце августа руководство Российского топливного союза, представляющего интересы независимых АЗС, предупредило администрацию президента о риске роста цен весной 2019 года. Причиной потенциального роста цен может стать повышение акциза на топливо и рост НДС с января 2019 года, указали владельцы АЗС.

В середине сентября правительство решило увеличить субсидию нефтяникам для сдерживания цен на бензин.