ФАС нашла нарушение закона в прогнозе роста цен на бензин

Антимонопольщики сочли нарушением закона мнение главы Российского топливного союза о возможном росте стоимости бензина в 2019 году. Такой прогноз Евгений Аркуша привел в письме президенту. Сам он его нарушением не считает

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России нашла нарушения законодательства в словах главы Российского топливного союза Евгения Аркуши о предстоящем росте цен на бензин. Аркуша отправил письмо в администрацию президента России. В этом письме он попросил принять меры в связи с возможным ростом стоимости топлива в 2019 году.

«Эти действия незаконны, он нарушает закон этими заявлениями», — заявил ТАСС начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин. Он добавил, что служба в ближайшее время обсудит выдачу предостережения по этому поводу.

Сам Аркуша отрицает факт нарушение закона. «В письмах в администрацию президента и вице-премьеру Дмитрию Козаку я говорил о потенциале роста цен, а не о том, что они точно вырастут», — объяснил он РБК. По его словам, прямая трансляция роста акцизов в цену может привести к повышению стоимости литра бензина на 4,4 руб., но этого не случится, если регуляторы примут меры.

В самих действиях главы Российского топливного союза Евгения Аркуши, написавшего о росте цен на бензин в 2019 году, нет каких-либо нарушений закона, сказал РБК старший научный сотрудник РАНХиГС Вадим Новиков.

«Эти действия не нарушают закон, обвинения ФАС основаны на спекулятивных предположениях, что еще могло стоять за этим заявлением, но это требует доказательств», — отметил он.

По словам Новикова, как минимум это неочевидная интерпретация закона. «Требуются дополнительные доказательства, чтобы подтвердить, что это является неким сигналом кому-то о чем-то. Конечно же, эти спорные трактовки закона ни в коем случае не должны отменять конституционное право на обращение к государству», — заключил он.

Партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Александр Казусь отмечает, что в словах сотрудника ФАС нет прямого обвинения в совершении какого-либо нарушения главой топливного союза. «Высокопоставленный работник ФАС, по сути, публично выразил свое мнение, сообщив, что считает слова Аркуши незаконными, и пообещал выдать предостережение на этот счет», — пояснил в разговоре с РБК Казусь. «Следует воспринимать его (Дмитрия Махонина. — РБК) слова не как констатацию нарушения, а как озабоченность публичными высказываниями руководителя, обладающего информацией, которая может серьезно повлиять на ценообразование в целой отрасли экономики и стать неким сигналом для необоснованного повышения цен в топливной отрасли в нарушение антимонопольного законодательства», — добавил он.

По мнению представителя адвокатского бюро, в теории слова Евгения Аркуши можно расценить как призыв для необоснованного повышения цен на топливо. Этот призыв может стать основанием для привлечения к ответственности за антимонопольный сговор, если такое повышение цен случится без экономически обоснованных причин. Однако, отмечает эксперт, на практике доказать это невозможно.

О возможности резкого роста цен на бензин сообщал и Независимый топливный союз (как и Российский топливный союз, объединяет независимые АЗС, а также трейдеров), по данным ТАСС, ФАС за это выдала предостережение организации. Ранее в разговоре с РБК глава Независимого топливного союза Павел Баженов поддержал опасения Аркуши, добавив, что оценивает потенциал роста цен на бензин примерно в 7 руб. за литр.​

В антимонопольной службе считают, что объективных причин для роста цен на бензин в России нет.​

В апреле—мае 2018 года на фоне подорожания нефти и ослабления рубля в России начали расти цены на бензин. По оценке Независимого топливного союза, убытки владельцев независимых АЗС и АЗС крупных нефтяных компаний составили по меньшей мере 12 млрд руб. — и только за май. 1 июня правительство снизило акцизы на бензин и дизтопливо, а также отказалось от намерений повысить их с 1 июля. Также власти заключили договоренность с представителями нефтяных компаний об удержании текущих цен в рознице. В июле президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий повышать вывозные тарифы на нефтепродукты до 90%. Еще одной мерой со стороны правительства стало согласование условий завершения налогового маневра в нефтяной отрасли, который лишит российскую нефтепереработку субсидии из бюджета. Но с 2019 года отрасль получит меры поддержки.