Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ил-20 военных

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким российских военных, погибших при крушении Ил-20 у берегов Сирии. Об этом заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Президент глубоко соболезнует всем родным и близким, сослуживцам членов экипажа сбитого самолета», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в Кремле в связи с крушением самолета «крайне обеспокоены». Тем не менее Песков не стал давать оценки и анонсировать дальнейшие действия в связи с гибелью россиян, отметив, что «полная оценка дана в заявлении Минобороны».

Ранее Минобороны объявило, что самолет подвели под удар сирийского комплекса С-200 израильские летчики.

Об исчезновении самолета оборонное ведомство сообщило в ночь на 18 сентября. Тогда представители министерства говорили, что на борту находились 14 военных.