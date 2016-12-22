Голодец поддержала свободную конкуренцию российских и зарубежных фильмов

Российские и зарубежные фильмы должны свободно конкурировать в прокате, заявила вице-премьер Ольга Голодец на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я за конкуренцию, за свободную конкуренцию. Сейчас у нас очень хорошие результаты», — сказала Голодец, которая курирует в правительстве в том числе и культуру.

В то же время, отвечая вопрос о законопроекте, ограничивающем долю иностранных фильмов, Голодец отметила, что «такая работа все время проводится».

10 сентября стало известно, что Минкультуры представило законопроект об ограничении ​доли зарубежных фильмов до 35% от общего числа сеансов за день. Это касается кинотеатров, имеющих более одного кинозала. В ведомстве отметили, что 35% — стандартная мера, которая по антимонопольному законодательству действует и на других рынках, поэтому в отношении кинорынка Минкультуры решило поступить «по аналогии».