В Минкультуры рассказали про ограничивающий число показов фильмов закон

Министерство культуры разработало законопроект, ограничивающий количество сеансов каждого фильма в 35% от общего числа показов всех картин в день. Об этом в РБК рассказал советник министра культуры по вопросам кинематографии Павел Степанов.

По его словам, речь идет не только о зарубежных, но и о российских лентах. «Исключение может быть сделано для некоторых российских фильмов», — пояснил Степанов.

Он уточнил, что 35% — это стандартная антимонопольная норма по законодательству о конкуренции, действующая на других рынках. «Мы просто применили аналогию, взяв в качестве ориентира эту цифру», — отметил советник министра.

Ранее «Лента.ру» со ссылкой на источник, близкий к Минкульту, а также на представителя одного из кинопрокатчиков сообщила, что Минкультуры внесет поправки в законодательство, ограничивающие прокат зарубежных фильмов. Отмечалось, что показы иностранных картин сократятся до 35% от ​общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня.