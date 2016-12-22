Южная Корея отправила в КНДР делегацию для подготовки саммита

Делегация Южной Кореи отправилась в КНДР для подготовки двухстороннего саммита с участием лидеров двух стран, сообщает агентство Yonhap.

Так, в Пхеньян направили 93 человека, в том числе чиновников и репортеров. Они пересекли границу на 19 автобусах. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправится в КНДР во вторник, 18 сентября, саммит продлится до четверга.

По данным Yonhap, южнокорейский президент вылетит в Пхеньян прямым рейсом, это будет его первая поездка в Северную Корею в качестве главы государства.

Первая встреча Мун Чжэ Ина с главой КНДР Ким Чен Ыном состоялась в апреле в демилитаризованной зоне на границе двух стран.Тогда стороны заявили о намерении заключить мирный договор и добиться денуклиаризации Корейского полуострова.