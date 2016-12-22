Politico узнала об утечке личных данных сотрудников Госдепа США

В Госдепартаменте США произошла утечка персональных данных некоторых сотрудников. Хакеры проникли в несекретную часть системы электронной почты Госдепа, сообщает Politico.

Письмо для сотрудников с сообщением о происшествии разослали 7 сентября. В результате кибератаки было заражено менее 1% электронных почтовых ящиков. Госдеп созвал целевую группу для расследования инцидента.

В середине апреля издание Politico узнало, что руководство Госдепа США предупредило своих сотрудников о совершенных попытках проведения кибератак на компьютерную сеть ведомства. По данным издания, в марте СМС, электронные письма и сообщения в соцсетях, в которых находились ссылка на вредоносные ПО, получили более 2 тыс. сотрудников.

В результате Госдеп временно отключил систему обмена незасекреченными электронными письмами. Хакерам не удалось получить персональную информацию сотрудников, а также секретные данные ведомства.