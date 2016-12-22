Politico узнала о предупреждении Госдепом своих сотрудников о кибератаках

Руководство Госдепартамента предупредило своих сотрудников о предпринятых попытках проведения кибератак на компьютерную сеть ведомства. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Персоналу рекомендуется быть в курсе подозрительной деятельности, связанной с текущими кибератаками, нацеленными на Госдепартамент», — говорится во внутреннем электронном письме, отправленном рано утром в четверг, 12 апреля, всем работникам.

По данным издания, в марте более 2 тыс. сотрудников получили электронные письма, СМС и текстовые сообщения в соцсетях, в которых содержались ссылки на вредоносное ПО или на сайты, требовавшие от них введения личных данных, в том числе и связанных с дипломатической деятельностью.

В текстах хакеры использовали информацию о различных конференциях по политологии, технологиям и фондовому рынку. В результате Госдеп временно отключил свою систему обмена незасекреченными электронными письмами «для повышения безопасности».

Politico подчеркивает, что хакерам не удалось получить какую-либо персональную информацию сотрудников или секретные данные ведомства.

Ранее Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что группа хакеров Fancy Bear, предположительно связанная с Россией, получила доступ к данным ряда технологических компаний США, которые работают на военных. Согласно расследованию AP, «русские хакеры» искали среди прочего данные о разведывательном беспилотнике MQ-9 Reaper и о X-37B — экспериментальном беспилотном орбитальном самолете многоразового использования.