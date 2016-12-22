ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,83 67,36 EUR Нал. 80,26 78,76 USD Бирж. 68,00 -0,05 EUR Бирж. 79,53 +0,43 USD ЦБ. 68,20 -0,09 EUR ЦБ. 79,36 -0,59 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6265,10 -218,60 IMOEX 2373,75 +0,57% RTSI 1099,67 +0,45% Brent 78,16 -0,79% DJIA 26140,59 -0,05% Nasdaq 7943,04 -0,84%
Японский Саппоро отказался от борьбы за право провести Олимпиаду-2026
Лента новостей
Расставили акценты: в каких районах Москвы живут экспаты 19:36, РБК и Элитная недвижимость Путин оценил четырехчасовые переговоры с Эрдоганом 19:33, Политика Россия отвергла обвинения в нарушении санкций против КНДР 19:27, Политика Три сценария для Приморья: чем закончится второй тур выборов в регионе 19:19, Политика В ООН заявили о продолжении развития ядерной программы КНДР 19:04, Политика Россия отменит льготы на импорт автокомпонентов для промсборки 18:54, Экономика В Москве открылась 27-я международная выставка WorldFood Moscow 18:46, Пресс-релизы Как производят мраморную говядину в России 18:43, РБК и Мираторг Маск заявил о попадании Tesla в «логистический ад» 18:42, Бизнес Приморский цугцванг: как зачистка политического поля приводит к кризису 18:37, Мнение Что будет с биткоином: криптовалюта подешевела до $6,35 тыс. 18:34, Крипто Японский Саппоро отказался от борьбы за право провести Олимпиаду-2026 18:31, Общество Первый в мире водородный поезд проехал с пассажирами по Германии 18:18, Технологии и медиа Медведев утвердил бюджет национальной программы «Цифровая экономика» 18:09, Технологии и медиа Темные круги под глазами: основные причины и верные способы избавления 17:58, Pink СМИ узнали о намерении Депардье получить гражданство Турции 17:55, Общество Почему выплаты биржи Mt. Gox могут вызвать полный обвал крипторынка 17:50, Крипто КПРФ подала первые иски по результатам выборов в Приморье 17:42, Политика ​США обвинили Россию в нарушении санкций против КНДР 17:40, Политика Сингапурский суд по требованию ВТБ отдал приказ о ликвидации «дочки» CEFC 17:37, Бизнес Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 17:36, РБК и Microsoft «Дочки» Сбербанка, ВТБ и ВЭБа на Украине обжаловали арест акций 17:28, Финансы Ипотека под вопросом: как банки отреагируют на повышение ключевой ставки 17:22, Недвижимость Москва объяснила разрыв Киевом договора о дружбе «антироссийским угаром» 17:15, Политика Осипов сообщил о своем назначении пресс-секретарем Медведева 17:06, Политика Угроза торговой войны нарастает: акции пошли вниз 17:02, Quote Район миллионеров: какие квартиры продаются на Остоженке 17:00, Недвижимость ФАС заподозрила Samsung в координации цен на смартфоны 16:52, Технологии и медиа
Японский Саппоро отказался от борьбы за право провести Олимпиаду-2026
Общество, 18:31
0
Японский Саппоро отказался от борьбы за право провести Олимпиаду-2026

Руководство японского Саппоро сообщило Международному олимпийскому комитету о снятии заявки на проведение зимней Олимпиады 2026 года. Об этом сообщается на сайте МОК. 

Причиной данного решения городские власти назвали в том числе последствия землетрясения, которое произошло в начале сентября на Хоккайдо. Отмечается, что Саппоро сосредоточится на борьбе за проведение зимних Игр-2030.

Власти Саппоро направили в МОК уведомление о планах отказаться от борьбы за право провести Игры-2026 еще в мае. Отмечалось, что с 2018 по 2022 год Азия примет три Олимпиады: в Пхёнчхане в 2018 году, в Токио в 2020-м и в Пекине в 2022-м. Поэтому вероятность того, что МОК сделает выбор в пользу Саппоро, минимальна.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло близ Хоккайдо 5 сентября. Позднее там же произошли еще несколько десятков толчков. После землетрясения на острове отключились все четыре электростанции, в результате чего 5,3 млн человек остались без света. Также отключилось внешнее питание на АЭС «Томари». Подземные толчки привели к оползням, были разрушены дороги и дома. На острове отменили сотни авиарейсов и прекращено движение поездов. По данным на 9 сентября премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил о 42 жертвах.

В апреле МОК назвал семь стран, Олимпийские комитеты которых подтвердили намерение принять зимние Олимпийские игры 2026 года. Это Австрия (Грац), Канада (Калгари), Япония (Саппоро), Швеция (Стокгольм), Турция (Эрзурум), Италия (Кортина-д'Ампеццо, Милан или Турин) и Швейцария (Сьон).

Позднее жители кантона Вале на юге Швейцарии на референдуме проголосовали против проведения у них зимних Олимпийских игр в 2026 году. Они посчитали затраты на соревнования чрезмерными.

Зимние олимпийские игры проводились в Саппоро в 1972 году.

Теги: Япония , Олимпиада , Саппоро , МОК
Главное
Путин и Эрдоган договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону Политика
Материалы по теме
Абэ заявил о двукратном увеличении числа жертв землетрясения на Хоккайдо Общество
На японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,6 Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter