Японский Саппоро отказался от борьбы за право провести Олимпиаду-2026

Руководство японского Саппоро сообщило Международному олимпийскому комитету о снятии заявки на проведение зимней Олимпиады 2026 года. Об этом сообщается на сайте МОК.

Причиной данного решения городские власти назвали в том числе последствия землетрясения, которое произошло в начале сентября на Хоккайдо. Отмечается, что Саппоро сосредоточится на борьбе за проведение зимних Игр-2030.

Власти Саппоро направили в МОК уведомление о планах отказаться от борьбы за право провести Игры-2026 еще в мае. Отмечалось, что с 2018 по 2022 год Азия примет три Олимпиады: в Пхёнчхане в 2018 году, в Токио в 2020-м и в Пекине в 2022-м. Поэтому вероятность того, что МОК сделает выбор в пользу Саппоро, минимальна.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло близ Хоккайдо 5 сентября. Позднее там же произошли еще несколько десятков толчков. После землетрясения на острове отключились все четыре электростанции, в результате чего 5,3 млн человек остались без света. Также отключилось внешнее питание на АЭС «Томари». Подземные толчки привели к оползням, были разрушены дороги и дома. На острове отменили сотни авиарейсов и прекращено движение поездов. По данным на 9 сентября премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил о 42 жертвах.

В апреле МОК назвал семь стран, Олимпийские комитеты которых подтвердили намерение принять зимние Олимпийские игры 2026 года. Это Австрия (Грац), Канада (Калгари), Япония (Саппоро), Швеция (Стокгольм), Турция (Эрзурум), Италия (Кортина-д'Ампеццо, Милан или Турин) и Швейцария (Сьон).

Позднее жители кантона Вале на юге Швейцарии на референдуме проголосовали против проведения у них зимних Олимпийских игр в 2026 году. Они посчитали затраты на соревнования чрезмерными.

Зимние олимпийские игры проводились в Саппоро в 1972 году.