Осипов сообщил о своем назначении пресс-секретарем Медведева

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил своим пресс-секретарем заместителя главного редактора МИА «Россия сегодня» Олега Осипова, освободив от этой должности Наталью Тимакову. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Осипова.

Он уточнил, что Тимакова переходит на другую работу. «Дмитрий Анатольевич назначил меня пресс-секретарем», — сказал Осипов, добавив, что также назначен на должность замруководителя аппарата. По его словам, Медведев подписал два соответствующих документа.

В начале сентября близкие к правительству источники РБК сообщили о готовящемся назначении Осипова. 2 июля стало известно, что Тимакова переходит на работу в ВЭБ. Федеральные чиновники сообщили РБК, что ее кандидатура рассматривается на пост зампреда и члена правления Внешэкономбанка.

Осипов окончил Институт стран Азии и Африки МГУ. Работал корреспондентом РИА «Вести», в 2007 году перешел на работу в «РИА Новости». Спустя четыре года стал возглавлять объединенную редакцию новостей, а с 2015 года стал первым заместителем главреда МИА «Россия сегодня».