Наталья Тимакова уйдет с поста пресс-секретаря Дмитрия Медведева, рассказали источники РБК. Она может стать зампредом ВЭБа, переход на новое место ожидается в конце лета — начале осени

Наталья Тимакова (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Наталья Тимакова уйдет с поста пресс-секретаря премьер-министра — замруководителя аппарата правительства, рассказали РБК два федеральных чиновника. Предполагается, что уход Тимаковой из правительства состоится в конце лета — начале осени, уточнили оба источника. Это связано исключительно с ее желанием сменить сферу деятельности, сказали собеседники РБК.

После ухода из правительства Наталья Тимакова может занять пост зампреда и члена правления Внешэкономбанка, рассказал РБК федеральный чиновник, подтвердили еще один федеральный чиновник и источник, близкий к госбанку. «Сейчас ВЭБ — это основной вариант», — подчеркнул один из источников РБК.

Обсуждается, что в сферу ответственности Тимаковой на новом посту могут войти проекты в области культуры и развития городских территорий, уточнили один из федеральных чиновников и источник, близкий к госбанку.

Источник, близкий к ВЭБ, сказал, что «Тимакова как человек, который знает и любит культуру, могла бы все это курировать». Еще один источник, близкий к ВЭБу, говорит, что Тимакова может также курировать вопросы PR и GR.

Сама Тимакова в ответ на просьбу РБК прокомментировать информацию о переходе в ВЭБ назвала это «слухами», заявив, что «продолжает работать» на своем посту. В ВЭБе отказались от комментариев.

Ранее источники РБК сообщили, что ВЭБ рассматривает возможность покупки доли в КБ «Стрелка» бизнесмена Александра Мамута. «Это не поглощение: у Мамута останется контроль, но он будет осуществляться вместе с ВЭБом. Интерес ВЭБа, который контролирует так называемые институты развития, в синергии «Стрелки» с этими институтами», — отметил источник РБК, близкий к банку.

В пресс-службах ВЭБа и «Стрелки» РБК сообщили, что обсуждают возможность стратегического партнерства.

Наталья Тимакова — один из наиболее близких Дмитрию Медведеву людей наряду с теперь уже бывшим вице-премьером Аркадием Дворковичем, рассказывали близкие к Кремлю и правительству источники РБК. «Тимакова — человек прямой и принципиальный, — говорил РБК высокопоставленный федеральный чиновник. — Она предана Медведеву и всегда, когда это было необходимо, отстаивала его позиции». «Медведев, безусловно, доверяет Тимаковой и ценит ее», — рассказывал РБК другой федеральный чиновник.

Тимакова в разные годы работала журналистом «Московского комсомольца», «Коммерсанта», «Интерфакса». Является одним из соавторов книги «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным», изданной перед выборами президента 2000 года. Издание представляет монологи и интервью Путина, в которых он рассказывает о себе. В 1999 году Тимакова стала и.о. пресс-секретаря премьер-министра Владимира Путина, в 2000 году, после его избрания президентом, была назначена замначальника пресс-службы президента, а в 2004 году возглавила ее.

​Хорошие отношения с Медведевым у Тимаковой сложились еще во время его работы главой администрации президента (2003–2005 годы), рассказывали ранее источники РБК. В 2005 году, когда Медведев был назначен вице-премьером, курирующим реализацию нацпроектов, Тимакова отвечала за медиасопровождение его деятельности, продолжая в тот момент работать в Кремле.

В 2008-м, после избрания Медведева президентом, Тимакова стала его пресс-секретарем, а в 2012 году ушла вместе с ним в правительство, став пресс-секретарем — заместителем руководителя аппарата правительства.