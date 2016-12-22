ФАС заподозрила Samsung в координации цен на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ближайшее время рассмотрит вопрос о возбуждении дела против Samsung в связи с координацией цен на смартфоны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы ФАС Андрея Цариковского.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в отношении компании ведется расследование. При этом там не уточнили, о каких именно моделях смартфонов идет речь. Как заявили в ФАС, это «нестарые модели», которые находятся в продаже в России какое-то время.

Летом 2017 года ФАС возбудила дело по признакам координации цен (ч. 5 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции») против компании LG Electronics RUS. По данным ведомства, российская структура южнокорейского производителя контролировала цены на ряд своих смартфонов и получала отчеты от ретейлеров по ценам на продукцию. В марте того же года ФАС признала российское представительство Apple виновным в координации цен на ряд смартфонов iPhone.