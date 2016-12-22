Более 200 сотрудников ФСИН осудили в 2017 году за служебные преступления

По итогам 2017 года 227 сотрудников ФСИН были осуждены за различные служебные преступления. Об этом говорится в ответе российских властей на обращение ООН, касающееся гибели в колонии бывшего сотрудника ОМОН Артема Тронина (документы есть в распоряжении РБК), сообщили РБК в правозащитной организации «Зона права».

Тронин погиб 1 января в исправительной колонии №37 (для бывших сотрудников правоохранительных органов), которая расположена в поселке Половинка Чусовского района Пермского края.

В апреле трое спецдокладчиков ООН обратились к России с просьбой проинформировать о ходе расследования. В ответном письме российские власти рассказали, что у Тронина выявили расстройство личности и склонность к суициду. Также в письме отмечалось, что он, находясь ранее в другой колонии, пытался покончить с собой.

Также в уведомлении говорилось, что четверых сотрудников исправительного учреждения, где погиб Тронин, привлекли к дисциплинарной ответственности. При этом на официальном уровне никаких доказательств применения пыток к Тронину установлено не было.

При этом правоохранительные органы оставили без комментариев сведения о зафиксированных на трупе мужчины повреждениях, наличие которых позднее подтвердила независимая судебно-медицинская экспертиза.

В июле «Новая газета» опубликовала видео, которое, по данным издания, было снято в ИК-1 в Ярославской области. На кадрах видно, как сотрудники колонии избивают человека в наручниках. Им оказался осужденный Евгений Макаров. Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. Сейчас по делу проходят более десяти человек.

После этого из разных регионов страны начали поступать сообщения о пытках и превышении полномочий сотрудников колоний. В частности, жалобы поступали из исправительных учреждений Татарстана, Санкт-Петербурга, Калининградской, Кемеровской и Волгоградской областей, а также Магадана и Крыма.

Кроме того, сообщения о побоях поступили из ИК №5 в Забайкалье, где, по словам осужденных, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения сотрудники ФСИН избивали их, в том числе используя спецсредства. Поводом для побоев стало огорчение охранников колонии из-за поражения России в матче с Хорватией на ЧМ-2018.