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Прокуратура начала проверку гибели заключенного в пермской колонии
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Прокуратура начала проверку гибели заключенного в пермской колонии
Общество, 11:39
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Прокуратура начала проверку гибели заключенного в пермской колонии

Следственные органы и сотрудники прокуратуры проводят проверку в рамках ст. 144 УК России (порядок рассмотрения сообщения о преступлении) по факту гибели заключенного в исправительной колонии №37 по Пермскому краю. Об этом РБК сообщил начальник пресс-службы УФСИН Пермского края Станислав Волегов.

В пресс-службе отказались комментировать детали гибели заключенного. «Любые подробности могут повлиять на ход служебной проверки», — отметил Волегов.

В штрафном изоляторе колонии 1 января обнаружен труп Артема Тронина, бывшего сотрудника ОМОНа. Об этом говорится в жалобе в прокуратуру Светланы Трониной, матери погибшего (копия жалобы есть у РБК). На теле Тронина также были обнаружены следы избиений и удушения. По ее словам, в смерти сына виновен сотрудник колонии, против которого омоновец давал показания об избиении заключенных.

Светлана Тронина отметила, что другие сотрудники колонии также на протяжении двух месяцев «доводили моего сына до самоубийства». По словам женщины, ее сыну «угрожали расправой», «содержали в бесчеловечных условиях», «оказывали психическое и физическое давление».

В связи с гибелью сына семья Трониных попросила генпрокурора Юрию Чайку, председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Геннадия Корниенко провести проверку.

По информации газеты «Коммерсантъ», Артема Тронина осудили в 2012 году на 12 лет за преступления против нескольких жителей поселка Усть-Черная, которые он и его сослуживцы совершили летом 2011 года. По словам Светланы Трониной, ее сын служил в Чечне, а в колонии принял ислам.
Теги: смерть , ОМОН , Пермский край , исправительная колония
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