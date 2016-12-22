Президент Финляндии cчел вступление в НАТО угрозой стать «врагами» России

В случае, если Финляндия присоединится к НАТО, она рискует стать врагом для России, заявил финский президент Саули Ниинистё в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Yle.

«Русские ясно дали понять, что когда они смотрят через границу, они видят финнов. Если бы мы были в НАТО, они увидели бы врагов. Это их позиция», — сказал Ниинистё. По его словам, у Финляндии есть возможность стать членом НАТО, но на данном этапе Хельсинки не собираются присоединяться к альянсу.

Он отметил, что протяженность российско-финской границы составляет 1,3 тыс. км, что сопоставимо с общей длиной границ Финляндии со странами Евросоюза и НАТО. «Мы не можем изменить географию», — добавил президент.

Ниинистё подчеркнул, что отношения между Хельсинки и Москвой должны быть функциональными. Он также сказал, что в общении с президентом России Владимиром Путиным стоит быть очень острожным, поскольку он «всегда хорошо подготовлен».

«Я с ним очень хорошо лажу. Мы можем открыто обсуждать вопросы, даже очень чувствительные темы», — сказал финский президент.

В августе на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на продвижение инфраструктур НАТО к своим границам и появлением возле них систем противоракетной обороны США. Позже Ниинистё не исключил возможности вступления Финляндии в НАТО. В ответ в альянсе назвали свои действия оборонительными и пропорциональными