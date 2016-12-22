ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,85 67,63 EUR Нал. 80,13 78,74 USD Бирж. 68,25 -0,78 EUR Бирж. 79,78 -0,45 USD ЦБ. 68,28 -0,35 EUR ЦБ. 79,95 +0,18 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6540,10 +50,10 IMOEX 2360,26 +0,12% RTSI 1094,73 +0,94% Brent 78,78 +0,61% DJIA 26154,67 +0,03% Nasdaq 8010,04 -0,05%
Business Insider рассказал о преимуществах Су-35 перед американским F-22
Лента новостей
Business Insider рассказал о преимуществах Су-35 перед американским F-22 19:17, Технологии и медиа Компания экс-министра энергетики выиграла право на добычу нефти на Ямале 18:47, Бизнес Жертвами тайфуна «Мангхут» на Филиппинах стали 14 человек 18:46, Общество Главу посольства Ливии в России отстранили за «неподобающее поведение» 18:45, Политика В ООН назвали страны с самым высоким уровнем человеческого развития 18:24, Общество Кабмин одобрил безвизовый въезд для болельщиков на Евро-2020 17:52, Общество Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе 17:41, Политика Би-би-си узнала об упрощенных условиях восстановления РУСАДА 17:37, Политика Петра Верзилова отправят на лечение в Берлин 17:29, Общество Двигатель самолета Air Astana загорелся после посадки в аэропорту Астаны 17:18, Общество Боец Емельяненко поступил в вуз в Грозном на отделение нефтегазового дела 17:02, Политика Глава МИД Украины назвал «экзистенциальным» конфликт с Россией 16:51, Политика Власти на время разрешат иностранным судам пользоваться Севморпутем 16:33, Экономика Чемпионат России по футболу. «Уфа» — ЦСКА. Онлайн 16:30, Спорт Журналисты дозвонились до Минобороны по телефону из анкеты Петрова в ФМС 16:22, Политика В Дагестане на экс-главврача завели дело за мошенничество на 238 млн руб. 16:17, Общество Украинский омбудсмен заявила об избиении заключенного фермера в Крыму 16:04, Общество ЦБ допустил рецессию в России в случае расширения санкций 16:03, Экономика СМИ анонсировали возвращение Даниила Квята в «Формулу-1» 15:29, Спорт Оно того стоит: все секреты стейка из мраморной говядины 15:24, РБК и Мираторг Сайт TripAdvisor закрыл комментарии о соборе в Солсбери 15:24, Общество Порошенко обвинил Россию в желании «оккупировать» Азовское море 15:16, Политика Детям из Армянска продлили каникулы из-за химических выбросов 14:58, Общество В новом сезоне КХЛ произошла первая тренерская отставка 14:24, Спорт Волкер назвал текущую стадию конфликта в Донбассе «горячей» 14:23, Политика На шествие в защиту русских школ в Риге вышли 5 тыс. человек 13:53, Общество Украина возобновила работу закрытых из-за загрязнения воздуха КПП у Крыма 13:50, Общество Полиция расценила как мелкое хулиганство стрельбу в офисе в Москве 13:22, Общество
Business Insider рассказал о преимуществах Су-35 перед американским F-22
Технологии и медиа, 19:17
0
Business Insider рассказал о преимуществах Су-35 перед американским F-22
Истребитель Су-35 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Истребитель F-22 Raptor ВВС США оказался бы в невыгодном положении, если бы ему пришлось встретиться в воздушном бою с российским Су-35. Об этом пишет обозреватель издания Business Insider Алекс Локки.

По его словам, несмотря на специализацию F-22 на воздушном бою, его скрытность не станет преимуществом перед Су-35, который лучше вооружен и обладает выдающимися маневренными возможностями.

Кроме того, F-22 непригоден в перехвате вражеских самолетов. Обозреватель приводит в пример недавний случай в небе над Аляской, когда два американских истребителя сопровождали полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 и нескольких Су-35.

Локки указывает, что при перехвате истребитель приближается к другому самолету, а пилот передает по радио: «Развернитесь, или мне придется применить меры». Обычно дальше истребитель показывает свое вооружение, размещенное на крыле, но в случае с F-22 этот маневр сделать невозможно, так как его ракеты и бомбы для большей скрытности хранятся внутри корпуса самолета.

Ранее журнал The National Interest называл Су-35 «худшим ночным кошмаром» для ВВС США в Азиатском регионе, благодаря тому, что Китай закупил партию этих истребителей и вооружил их новыми дальнобойными ракетами PL-15 класса «воздух — воздух». Отмечается, что они могут быть применены против американских самолетов-дозаправщиков или разведчиков, таких как Boeing E-3 Sentry.

В мае журнал называл Су-35 «самым мощным» российским истребителем, который​ может работать как по воздушным, так и по наземным целям. The National Interest отмечал, что российские военные сомневаются в необходимости замены Су-35 на истребитель пятого поколения Су-57.

Теги: Су-35 , F-22 , ВВС США , ВКС России , истребители
Главное
Журналисты дозвонились до Минобороны по телефону из анкеты Петрова в ФМС Политика
Материалы по теме
National Interest назвал Су-35 «ночным кошмаром» для ВВС США Политика
Япония выразила протест из-за размещенных на Курилах Су-35 Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter