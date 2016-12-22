Business Insider рассказал о преимуществах Су-35 перед американским F-22

Истребитель Су-35 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Истребитель F-22 Raptor ВВС США оказался бы в невыгодном положении, если бы ему пришлось встретиться в воздушном бою с российским Су-35. Об этом пишет обозреватель издания Business Insider Алекс Локки.

По его словам, несмотря на специализацию F-22 на воздушном бою, его скрытность не станет преимуществом перед Су-35, который лучше вооружен и обладает выдающимися маневренными возможностями.

Кроме того, F-22 непригоден в перехвате вражеских самолетов. Обозреватель приводит в пример недавний случай в небе над Аляской, когда два американских истребителя сопровождали полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 и нескольких Су-35.

Локки указывает, что при перехвате истребитель приближается к другому самолету, а пилот передает по радио: «Развернитесь, или мне придется применить меры». Обычно дальше истребитель показывает свое вооружение, размещенное на крыле, но в случае с F-22 этот маневр сделать невозможно, так как его ракеты и бомбы для большей скрытности хранятся внутри корпуса самолета.

Ранее журнал The National Interest называл Су-35 «худшим ночным кошмаром» для ВВС США в Азиатском регионе, благодаря тому, что Китай закупил партию этих истребителей и вооружил их новыми дальнобойными ракетами PL-15 класса «воздух — воздух». Отмечается, что они могут быть применены против американских самолетов-дозаправщиков или разведчиков, таких как Boeing E-3 Sentry.

В мае журнал называл Су-35 «самым мощным» российским истребителем, который​ может работать как по воздушным, так и по наземным целям. The National Interest отмечал, что российские военные сомневаются в необходимости замены Су-35 на истребитель пятого поколения Су-57.