Жертвами тайфуна «Мангхут» на Филиппинах стали 14 человек

По меньшей мере 14 человек, в том числе два спасателя, погибли после того, как на Филиппины обрушился тайфун «Мангхут». Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на советника президента Филиппин Френсиса Толентино.

Отмечается, что наибольший ущерб был нанесен северу Филиппин, там были эвакуированы несколько тысяч человек. В городе Тугегарао тайфун повредил множество зданий, оборвав почти все линии электропередач. Также был полностью уничтожен эвакуационный центр в прибрежном городе Аппари.

Волны на море достигали высоты в 6 м, скорость ветра в эпицентре тайфуна составляла 185 км/ч. Сейчас «Мангхут» преодолел крупнейший филиппинский остров Лусон и движется на запад, в сторону Китая, со скоростью 30 км/ч. Предполагается, что тайфун достигнет Гонконга днем 16 сентября.